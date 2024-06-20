ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении, счет потерь оккупантов идет на сотни – Генштаб

В Покровском направлении (Донетчина) Вооруженные силы Украины сдерживают врага. Счет потерь оккупантов идет на сотни.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 20 июня. Всего с начала суток произошло 96 боевых столкновений.

Враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Наши защитники продолжают сдерживать оккупантов и наносить им максимальные потери на всей линии фронта.

По предварительной информации, за текущие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 295 человек. Из них 99 отправились на "концерт Кобзона". Уничтожены три боевых бронированных машины, две пушки, единица спецтехники и наземная станция управления БПЛА. Повреждены три бронемашины и четыре артсистемы противника.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении в течение дня оккупанты сбросили уже шесть КАБов с территории РФ. Под атакой оказались районы Волчанска, Нескучного и Липцов. Враг производил безуспешные штурмовые действия. На Харьковском направлении оккупанты только сегодня потеряли убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько сдались в плен.

На Покровском направлении продолжаются бои в 14 локациях. Направление остается самым горячим. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы сегодня Евгеновка, Волче и Новая Полтавка. Общее количество атак врага за сутки выросло до 34.

После двух новых безуспешных попытки врага атаковать увеличилось на Кураховском и Приднепровском направлениях. На последнем российские террористы сбросили еще шесть управляемых авиабомб – пострадали районы Новотягинки, Ивановки и Николаевки.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1170 военнослужащих российской армии. Также обезвредили 171 единицу вооружения и техники оккупационных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 18-й Славянской бригады НГУ показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона нацгвардейцы уничтожили российскую БМП в лесополосе, а вместе с техникой ликвидировали десять оккупантов.

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