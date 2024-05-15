ВСУ восстановили утраченные ранее позиции на Купянском направлении – Генштаб

Несмотря на то, Купянское направление считается "горячим" и враг здесь атакует постоянно, украинские защитники не только не потеряли ни одной позиции, но и немного продвинулись вперед. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на данные на 23:00 14 мая.

Всего на Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск, и кое-где "бои продолжаются". В частности, россияне атаковали на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Ольшанка - Петропавловка, Кисловка - Ивановка, Крахмальное - Берестово, Коломыйчиха - Стельмаховка, Коломыйчиха - Мясожаровка, Ковалевка - Новоегоровка, и Площанка - Макеевка.

" Успех противник не имеет. Кроме того, наши войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение на отдельных направлениях", - отметили в Генштабе.

Также на Лиманском и Краматорском направлениях "потерь позиций не допущено", а на последнем наши войска "проводили мероприятия по улучшению тактического положения и имели успех". На Северском направлении, где еще продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении еще продолжается 2 боевых столкновения.

На Времивском направлении также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения и имели успех.

На Покровском направлении наши подразделения отразили 33 атаки, и еще 7 боевых столкновений продолжаются. Здесь в отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.

Как сообщал OBOZ.UA, за восемьсот одиннадцатый день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства, произошло 130 боевых столкновений. Главное внимание приковано к Харьковскому направлению, где потери окупантов в течение указанных суток составляли не менее 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

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