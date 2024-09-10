ВСУ возобновили позиции в направлении Северска, оккупанты продвинулись в районе Часова Яра – ISW

Украинские воины смогли восстановить позиции на Северском направлении, в том числе вблизи Ивано-Дарьевки. В то же время оккупанты сумели продвинуться в районе Часова Яра в Донецкой области.

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Есть определенные изменения на линии столкновения и на самом горячем Покровском направлении. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в районе Северска украинские воины недавно смогли восстановить утраченные ранее позиции. В частности, речь идет о восточной части Ивано-Дарьевки (юго-восточнее Северска).

Однако и у россиян на Северском направлении есть незначительные продвижения – северо-западнее Белогоровки.

В ISW добавили, что 8 и 9 сентября оккупанты продолжали наступательные действия в районе Григоровки и Белогоровки (северо-восточнее Северска), близ Верхнекаменского (восточнее Северскоа), возле Ивано-Дарьевки и Спорного (к юго-востоку) и в районе Звановки и Переездного (южнее Северска).

Тем временем в Генштабе ВСУ 9 сентября рассказали о российском механизированном штурме вблизи Звановки.

На этом направлении, в частности в районе Ивано-Дарьевки, по данным ISW, действуют оккупанты из батальона "Сигирия" 123 ОМСБр, входящего в так называемый 2 армейский корпус "ЛНР".

Имели продвижение оккупанты и вблизи Часова Яра, где продолжаются ожесточенные бои. По состоянию на 9 сентября геолокационные кадры фиксировали российские войска в западной части Калиновки (севернее Часова Яра).

Продолжали россияне 8 и 9 сентября наступление к северо-западу от Часова Яра – в направлении Майского, в пределах самого города, в частности, в Новом и Октябрьском микрорайонах, к северу от Часова Яра у Калиновки, к югу – у Предтечино и Белой Горы, а также к юго-востоку – вблизи Клещиевки и Андреевки.

Аналитики добавляют, что в районе Часова Яра фиксировались снайперы российского отряда "Буревестник".

В районе Торецка 9 сентября российские захватчики также пытались наступать, однако подтвержденные результаты этих попыток не зафиксированы. Хотя российские пропагандисты, без всяких доказательств, утверждали, что захватчики якобы продвинулись в Торецке и к западу от Нью-Йорка (южнее Торецка) в направлении Александрополя (юго-западнее Ню-Йорка).

Вблизи Торецка, а также у Дружбы и Пивничного на востоке, Зализного на юго-востоке, Нью-Йорка и Нелиповки к югу от Торецка россияне продолжали наземные атаки.

На Торецком и Покровском направлениях, по данным ISW, продолжают действовать подразделения 9-й мотострелковой бригады из бывшего так называемого 1-го корпуса ДНР.

Продвижение продолжают оккупанты и на Покровском направлении, которое является для РФ приоритетным. Аналитики обратили внимание на геолокационные кадры от 6 и 9 сентября, зафиксировавшие удары украинских войск по оккупантам к западу от Михайловки (расположена к юго-востоку от Покровска), поэтому этот населенный пункт, очевидно, россиянам недавно удалось захватить.

Один из российских "военкоров" тем временем утверждал, что оккупанты продвинулись к северным окрестностям Горняка и к югу от Украинска (оба населенных пункта расположены юго-восточнее Покровска). Впрочем, найти доказательства этих заявлений аналитикам ISW не удалось.

Та же история – и с заявлением министерства обороны РФ от 8 сентября о якобы захвате населенного пункта Мемрик. Аналитики ISW также добавили, что Мемрик россияне "захватывают" уже второй раз: до МО РФ это 27 августа делали некоторые российские пропагандисты.

Также так называемые "военкоры" РФ распространяли заявления об интенсивных боях в пределах города Селидово, хотя окончательных подтверждений того, что россияне есть в этом городе, аналитики найти не смогли.

В последние два дня продолжались российские атаки в районе Зеленого Поля, Воздвиженки и Гродовки к востоку от Покровска, а также в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Мариновки, Долиновки, Украинска, Галициновки к юго-востоку от райцентра, а также в направлении Новотроицкого.

На Покровском направлении, по данным ISW, действуют беспилотники российской так называемой "дивизии черного ножа".

Кроме того, российские "военкоры" распространяли заявления о якобы захвате Красногоровки и продвижении оккупантов на север и запад от этого населенного пункта (доказательств этого аналитики не нашли). Известно, что 9 сентября российские войска продолжали атаковать у Красногоровки и Георгиевки.

В то же время россиянам удалось продвинуться юго-западнее Донецка. В частности, 9 сентября появились кадры с российским солдатом, размахивающим триколором на Южнодонбасской шахте №1 (к северо-востоку от Угледара), которые аналитики расценили как доказательство продвижения захватчиков в этом районе.

Из геолокационных кадров от 6 сентября в ISW заключили о продвижении россиян юго-западнее Пречистовки (расположена к западу от Угледара), в то же время они приводят заявление российского пропагандиста о якобы продвижении оккупантов еще и северо-западнее Пречистовки.

Также российские "военкоры" 9 сентября заявили о захвате населенного пункта Водяное и продвижении оккупантов к югу от населенного пункта. В ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений и констатировали, что 9 сентября российские войска продолжали наземные атаки у Водяного, Угледара, Шахтерского и Золотой Нивы.

Напомним, ранее в ISW рассказали о ситуации на Курщине. Там, отметили аналитики, ВСУ уничтожают логистику врага, а российское командование перебрасывает силы с двух направлений.

Кроме того, в ISW оценили, может ли Кремль применить ядерное оружие в войне, также аналитики рассказали о контроле над информпространством в России.