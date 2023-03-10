ВСУ за сутки ликвидировали 870 оккупантов и уничтожили девять беспилотников врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 9 марта ликвидировали на фронте по меньшей мере 870 оккупантов из России. В общем на сегодня 156 990 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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Кроме того, за полные 379 суток войны наши воины "демилитаризовали" тысячи единиц бронированной, автомобильной техники и сотни – авиации ВС РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Помимо сотен путинских захватчиков, накануне Силы обороны обезвредили в небе 34 крылатые ракеты (907 с начала вторжения врага) и девять БПЛА оперативно-тактического уровня (2107), сбили один самолет (304).

На фронте было уничтожено 10 российских артиллерийских систем (2475), семь танков (3448), шесть боевых бронированных машин (6742).

Также воины сожгли шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн (5337), три РСЗО (491), два средства ПВО (256), три единицы спецтехники (240) врага.

Неизменным осталось только количество потопленных российских военных кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из направлений фронта спецназовцы СБУ уничтожили зенитные ракетные комплексы ТОР М2 и С-300ВМ оккупационного войска РФ. Для ликвидации вражеской техники защитники использовали дроны-камикадзе.

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