ВСУ за сутки обезвредили 1650 оккупантов и 14 танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1650 российских захватчиков. Также уничтожили 166 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 782 510 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 27 декабря данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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