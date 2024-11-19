Около 724 тыс. окупантов и десятки тысяч единиц техники: озвучены потери РФ на 1000-е сутки войны

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте обезвредили около 1610 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожили 272 единицы ее военной техники и вооружения.

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Данные по состоянию на 19 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, потери живой силы ВС РФ, которые они понесли на нашей земле с начала полномасштабного вторжения 1000 суток назад, достигают 724 050 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне украинские воины сбили 38 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 19 111) и одну крылатую ракету (2754).

Было уничтожено 46 артиллерийских систем (в общем 20 632), 33 боевых бронированных машин (19 092), 17 танков (9382) российских войск.

Также бойцы обезвредили еще 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 29 548), 17 – специальной техники (3672) оккупантов.

С 24 февраля 2022 года на украинской земле, в небе и море Силы обороны уничтожили 1252 РСЗО, 999 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешние темпы роста смертей российских оккупантов в Украине рекордные и являются самыми высокими за все время полномасштабной войны. Показатели за сентябрь, октябрь и ноябрь 2024-го в полтора раза превышают цифры прошлого года и более чем в два раза – данные 2022-го.

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