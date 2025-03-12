'Выписали билет в один конец': в ВСУ рассказали об отражении штурмов РФ на Покровском направлении

Во вторник, 11 марта, на Покровском направлении утро оказалось неспокойным – Силы обороны Украины сдерживали атаки российских оккупационных войск. "Степные хищники" из 59-й бригады имени Якова Гандзюка отразили три штурма захватчиков.

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Враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники в три этапа. Об этом сообщили на официальной странице 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в Facebook.

На первом этапе девять солдат РФ двигались на позиции 11-го батальона. Враг задействовал БМП-2, однако штурм оказался безуспешным.

В ходе второй атаки россияне привлекли автомобильную технику. Бойцы 59-й бригады сожгли ее на подъезде, а для двух оккупантов этот штурм стал последним в жизни.

"Последнее, что сделал враг, это решение передвигаться дальше и на своих двоих. 4 солдатам оккупанта выписали билет в один конец", – говорится в сообщении.

Трем воинам 59-й ОМБр удалось удержать позицию отделения, дав при этом отпор 17 солдатам врага.

Напомним: офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что российские войска сместили часть атак на Торецкое направление с Покровского, которое остается одним из самых сложных. Однако украинские защитники продолжают контратаки, а также истощают врага и освобождают важные тактические участки, несмотря на постоянные "мясные штурмы" врага и боестолкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций ВСУ провели удачную операцию по зачистке вражеской позиции на Покровском направлении фронта. В итоге им удалось взять в плен девять "обугленных" российских оккупантов.

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