Выросло количество жертв удара РФ по Кривому Рогу 12 марта: в больнице скончался мужчина

В больнице этой ночью скончался житель Кривого Рога, ставший жертвой российского ракетного удара по городу 12 марта. Общее количество погибших в результате военного преступления РФ возросло до шести.

До сих пор в медучреждениях лечатся еще семь человек, получивших ранения в тот день. Об этом 25 марта сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, врачи все эти дни боролись за выздоровление 59-летнего мужчины – оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были несовместимы с жизнью.

"Вечная память… Соболезнование родным и близким", – отметил чиновник.

Он добавил, что в больницах на сегодня находятся еще семеро жителей города, пострадавших после того обстрела. Из них три пациента в тяжелом состоянии. Медики борются за каждую жизнь, оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что 12 марта войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу, нанеся разрушения девяти- и пятиэтажному домам.

В результате атаки на месте погибли три женщины и мужчина, по меньшей мере 43 человека получили ранения, в том числе 12 детей. На следующий день спасатели достали из-под завалов тело мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта ударила по объекту критической инфраструктуры в Кривом Роге. После атаки в городе были введены графики аварийных отключений.

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