Вышел на пенсию, но вернулся на войну: в Ривном попрощались со штаб-сержантом Ушловым

В воскресенье, 30 марта, в Ривном провели в последний путь военнослужащего Леонида Ушлова, защищавшего родную землю от российских оккупантов. Он служил на должности штаб-сержанта.

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Защитнику было 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Ривненского городского совета.

Леонид Ушлов скончался 21 марта 2025 года в больнице города Днепра от тяжелых ранений, полученных в результате вражеских обстрелов.

По информации издания "Вечірне Рівне", в течение многих лет Леонид Ушлов служил в армии, в последние годы перед пенсией работал в СИЗО. Он вышел на пенсию 5 лет назад, но в прошлом году решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родину от захватчиков.

Его знали как человека, который любил свою семью превыше всего. Леонид много времени проводил с детьми, особенно когда работал недалеко от дома. Он любил играть в футбол с сыном и всегда находил время для семейных радостей. У Героя остались жена, сын, дочь, внучка, мать, отец и брат.

Напомним, на фронте погиб 22-летний десантник Владимир Колесник из Хмельницкой области. Он окончил Каменец-Подольский колледж строительства, архитектуры и дизайна, после выбрал срочную службу, а впоследствии воевал против агрессора во время полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб капитан Государственной пограничной службы Украины Сергей Сапсай. Герою было 38 лет.

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