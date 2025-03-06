Вышел с женой в магазин: появились данные об одном из погибших в результате удара РФ по гостинице в Кривом Роге. Фото

Вечером 5 марта российская армия убила в Кривом Роге четверых мирных жителей. Одним из погибших оказался 43-летний местный житель Сергей.

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Мужчина получил серьезные ранения, и врачи всю ночь боролись за его жизнь. Об этом пишет Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

По словам невестки погибшего, Сергей вместе с женой вышел в магазин и во время ракетного удара находился возле поврежденной гостиницы. Издание отмечает, что врачам буквально пришлось собирать мужчину по частям. Однако несмотря на все усилия утром его сердце остановилось.

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