'Я думал, нацисты по ту сторону': 'мобик' из Северной Осетии пожаловался на издевательства солдат из армии Путина. Видео

Российский "мобик" из Северной Осетии Арсен Темираев, воюющий в составе 71-го полка 7 роты 3 батальона армии РФ, пожаловался на избиения со стороны солдат кремлевской армии. Он заявил, что причиной нападения стала его национальность – обидчики утверждали, мол "Россия для россиян".

Об этом оккупант рассказал в видео, которое выложил в сеть с целью донести общественности информацию о произволе, который творится в рядах путинской армии. Темираев жаловался, что ему очень обидно, ведь Россия – мультинациональное государство, и все захватчики на фронте якобы борются за его "права" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам осетина, ситуация произошла 24 сентября во временно оккупированном Токмаке. На него и двух других "мобиков" напали сотрудники военной полиции захватчиков.

"Нас, как свиней, положили лицами на пол. Били прикладами. Когда я лежал на полу рядом с моим ухом выстрелили из автомата. Раскаленное дуло прижимали к моей спине", – рассказывал россиянин.

Видео дня

"Я думал, что нацисты по ту сторону. Оказывается, они внутри нас. Сотрудник военной полиции спрашивал, кто ты по национальности. Я ответил, что осетин. "Чурка ты е****я. Россия для россиян". В этот момент настолько досадно было, что мы там на позициях вроде бы искореняем эту ненависть, этот нацизм, а эти нацисты, они внутри нас", – добавил он.

Темираев признался, что больше не знает, против кого идти, и вообще, что делать дальше, во всем стал сомневаться.

Глава республики Северная Осетия Сергей Миняйло рассказал, что формальным поводом к нападению на осетина стало обвинение в изнасиловании и педофилии, о чем якобы заявила некая женщина. Он отметил, что в настоящее время продолжается расследование происшествия.

Напомним, в августе в Генштабе ВСУ сообщили, что во временно оккупированный Токмак заехали бурять. Их главная "задача" в украинском городе – террор местных жителей и мародерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября стало известно, что ВСУ приняли российских пленных на Токмакском направлении в Запорожской области. Фото двух оккупантов показали в сети.

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