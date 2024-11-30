За день 211 боестолкновений: в Генштабе отчитались, где ситуация самая тяжелая

Ситуация на фронте остается напряженной, в настоящее время произошло 211 боевых столкновений. Самые горячие точки сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 30 ноября. Российские войска нанесли два ракетных удара, запустили 503 дрона-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

На Харьковском направлении кафиры девять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки. Бои в одном из этих районов до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток прорыва возле Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового, но все они были отбиты.

На Лиманском направлении агрессор провел 19 атак в районах Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений вблизи Временного Яра, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении продолжаются 10 боеприкосновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка, шесть вражеских штурмов наши защитники остановили.

На Покровском направлении оккупанты провели 46 попыток атаковать позиции украинских военных в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Красного Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Елизаветовки и Нового Труда. Тридцать девять из этих атак были остановлены, семь боев до сих пор продолжаются. В этом районе враг понес значительные потери: уничтожено более 250 оккупантов, из которых 160 – безвозвратно, а также одну боевую бронированную машину, три единицы мототехники и две единицы автомобильной техники. Еще одна единица автомобильной техники и баги были повреждены.

На Кураховском направлении оккупанты пытались атаковать украинские позиции вблизи нескольких населенных пунктов, в частности, Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки и Курахового. Украинские войска отразили 37 атак, а 11 боев еще продолжаются. За этот день на этом направлении уничтожены 43 оккупанта, ранены еще 64, уничтожены два бронетранспортера, четыре единицы мототехники и одна станция радиоэлектронной борьбы.

На Времивском направлении отбиты восемь атак оккупантов возле Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Новодаровки и Новополя. Семь штурмов продолжаются.

На Приднепровском направлении защитники отразили три атаки противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты сегодня активных действий не предпринимали.

Украинские войска продолжают вести активную оборону в Курской области. В этом районе зафиксировано 22 боевых столкновения, а также 299 обстрелов позиций украинских подразделений и населенных пунктов.

В Генштабе отметили, что за сегодняшний день особо отличились подразделения 65-й отдельной механизированной бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 1 имени Ивана Богуна. Их слаженные действия наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, поддерживая устойчивость украинской обороны.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области. НПЗ "Атлас" под Ростовом-на-Дону является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессорки, обеспечивающей поставки нефтепродуктов для армии РФ. Летом этого года объект уже подвергался атаке Сил обороны. Также защитники уничтожили РЛС до вражеского "Бука".