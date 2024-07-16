За два дня, но не Киев: в Украине задвухсотили российского оккупанта в рекордный срок. Фото

Российский оккупант по имени Николай был ликвидирован в Украине уже через два дня после прибытия на фронт. 7 июля его жена сообщила, что провела его с вокзала в зону "СВО", а уже 9 июля информировала о его гибели.

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Информацицией россиянка делилась в соцсетях, где ее именем указано Нелли Ковалевская. В частности, 7 июля она опубликовала селфи с мужем, написав: "Едем на вокзал".

Судя по этим кадрам, пара выглядела воодушевленной, когда Николай отправлялся в Украину убивать людей.

Впрочем, уже 9 июля россиянка опубликовала фото оккупанта с черной лентой и сообщив о его ликвидации на фронте.

"Коля погиб", – коротко написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 15 июля в Украине были ликвидированы 1110 оккупантов, а также уничтожены 44 артсистемы врага и другие вооружение и техника.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указал, что, согласно данным Генштаба, с 1 января по 31 июня 2024 года РФ потеряла 183 800 человек личного состава. То есть, по сравнению с 2022 годом, российские потери выросли в 5,3 раза.

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