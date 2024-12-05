За ноябрь у врага минус 1400 блиндажей и укрытий: в Нацгвардии показали, как работают по оккупантам. Видео
Военные Вооруженных сил Украины продолжают минусовать технику и живую силу оккупантов. Также наши защитники активно обнаруживают и уничтожают укрытие и позиции пехоты врага.
Соответствующим видеоподтверждением бойцов бригады "Хартия" поделился командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram-канале. Он отметил, что в течение ноября у оккупантов стало меньше на 1400 блиндажей и укрытий.
"В ноябре нашими подразделениями было поражено и уничтожено более 1400 блиндажей и укрытий личного состава противника вдоль линии фронта ", – говорится в сообщении.
Пивненко подчеркнул, что ни одно укрытие не защитит врага от украинских операторов ударных дронов.
Напомним, ВСУ уничтожают технику и личный состав российской оккупационной армии в Донецкой области. Сокращать численность путинских войск защитникам помогают беспилотники.
Десантники уничтожили целую колонну российских войск на Кураховском направлении. Благодаря слаженной работе пилотов БПЛА и артиллеристов враг понес большие потери в технике и личном составе. В результате огневого поражения украинским военнослужащим удалось уничтожить и повредить не менее 4 единиц вражеской техники.
Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В течение суток 4 декабря на фронте было зафиксировано 168 боевых столкновений.
В сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 декабря сообщается, что наиболее активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.
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