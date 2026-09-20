"За секунду до сбивания": "Флеш" показал, как перехватчик уничтожил российскую "Герань-5". Фото

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил сбивание вражеского "Шахеда" новым беспилотником-перехватчиком отечественного производства. Также военный показал фото, как это происходило.

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Он отметил, что запас скорости перехватчика достаточен для различных целей. Об этом Бескрестнов сообщил в Telegram в канале Сергей FLASH | О технологиях.

Что известно

"Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запас скорости для различных целей достаточен", – написал "Флеш".

Он отметил, что еще есть над чем работать, однако изделие функционально, реально и готово к доработкам.

Сергей Бескрестнов добавил, что, к сожалению, не может публично поблагодарить всех, кто работал над этим изделием, и тех, кто его изготавливает.

Он поделился фотографией российского дрона "Герань-5" за секунду до сбивания.

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Что предшествовало

Служба безопасности Украины в течение 19 сентября во второй раз сбила реактивный "Шахед" противника, используя новый беспилотник-перехватчик отечественного производства. Боевое применение этого оружия было успешным.

"Сегодня уже второй раз Служба безопасности Украины успешно применила новый украинский дрон-перехватчик. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5", – рассказал президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил защитников неба за меткость. Также он опубликовал видео СБУ, демонстрирующее работу нового украинского перехватчика.

Напомним, по итогам доклада руководителя СБУ Александра Поклада Владимир Зеленский сообщил, что наши специалисты разработали дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских реактивных ударных беспилотников. Новый образец вооружения успешно прошел боевое применение.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Силы беспилотных систем ВСУ с начала 2026 года поразили 300 единиц и комплексов противовоздушной обороны российских оккупантов. Среди них — 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплекса, 124 комплекса радиолокационных станций и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

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