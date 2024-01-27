'За семь минут наших размолотили вместе с танками': оккупант пожаловался на мощный отпор от ВСУ и потери армии Путина. Перехват

Российские оккупанты понимают, что их командование использует только тактику мясных штурмов. Они даже жалуются родным на то, что они смертники, потому что даже таким штурмам ВСУ дает мощный отпор.

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Именно об этом речь в последнем перехвате, который показало Главное управление разведки Минобороны Украины. В разговоре росийский захватчик жалуется жене, что должен идти в наступление, однако женщина смеется над мужем.

"Да, х*хлы вас любят и ждут", - ответила она на жалобы своего мужа, что его предшественники "уже сходили, отпиз*юлились", а сейчас его очередь "идти, еще раз отпиз*юлиться".

"Здесь просто не все так качественно, как выглядит - просто жесткая ху*ня. Если они за 7 минут размолотили наших вместе с танками, я представляю, что они сделают с нами, на*уй", – жалуется захватчик.

В свою очередь в ГУР МОУ отметили, что "за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".

Как ранее писал OBOZ.UA, у России нет стратегических побед, но есть значительные потери живой силы и бронетехники. По крайней мере, так считает британская разведка.

Ранее также сообщалось, что потери России в технике и живой силе на войне против Украины за последние дни выросли, по подсчетам, на 88%. Только танков в этот период Россия теряла почти вдвое больше, чем до активизации.