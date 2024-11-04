За сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений, поражены три артиллерийские системы врага – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях и пытается прорвать оборону украинских войск. В течение суток 3 ноября на фронте было зафиксировано 169 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 ноября.

В течение суток российская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 90 авиационных ударов, сбросив 142 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, враг произвел более 4400 обстрелов, из них 98 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1564 дрона-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были Харьков, Рубленое, Питомник, Окип, Казачья Лопань, Муравское, Ковали, Константиновка, Макариха, Зрубанка, Ковшаровка, Богуславка, Малая Даниловка, Сеньково, Надежда, Твердохлибово, Миньковка, Барановка, Воздвиженка, Ильинка, Великая Новоселка, Макаровка, Белогорье, Юрковка, Новоданиловка и Малая Токмачка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также поражены три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс.

На Харьковском направлении враг четырежды проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении число боевых столкновений за сутки достигло 16. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении. К тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в Торецком районе.

На Покровском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили 27 атак. Враг пытался продвинуться недалеко от Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Катериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении воины ВСУ остановили 12 атак противника в районе Трудового.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики трижды безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 28 авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отразили 13 вражеских атак.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 93 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, над городом Покровск в Донецкой области действительно нависла угроза захвата. Враг находится в восьми километрах от районного центра и прибегает к активным штурмовым действиям.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении захватчики имели успех, а на Покровском – получили отпор ВСУ и были остановлены. Основные наступательные усилия оккупанты концентрируют в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

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