За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Самые горячие бои продолжались на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 88 атак.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 4 декабря. Всего за минувшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

В течение дня враг нанес один ракетный удар, 64 авиационных ударов и сбросил 84 управляемых авиабомбы. Кроме того, произвел около 4900 обстрелов, в том числе 172 из реактивных систем залпового огня, и применил 2119 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам, в частности, Одноробовка, Высокая Яруга, Глубокое, Глушковка, Ивановка, Ковшаровка, Серебрянка, Белокузьминовка, Дружковка, Торецк, Мирноград, Великая Новоселка и другие.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и техники противника.

На Харьковском направлении враг шесть раз совершал наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении произошло 13 боевых столкновений, где Силы обороны успешно отражали атаки противника вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили девять атак захватчиков, которые сосредотачивали основные усилия вблизи Первомайского, Новоегоровки, Грековки, Ямполевки и Тернов.

Три вражеских атаки удалось отбить на Краматорском направлении, где противник пытался продвинуться к Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики трижды пытались прорваться в районах Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши воины отразили 44 атаки врага, пытавшегося продвинуться вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустынки.

Силы обороны продолжают сдерживать противника на Кураховском направлении. В районах Солнцевки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки и Ганновки оккупанты 44 раза пытались прорвать оборону украинских подразделений.

На Времивском направлении украинские защитники отбили 25 атак врага вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении противник совершил четыре попытки прорыва в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки, но все они были безуспешными.

На Приднепровском направлении захватчики семь раз атаковали позиции украинских войск, однако успеха не добились.

Силы обороны Украины продолжают операции на Курском направлении. За прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, применив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 30 атак, которые были отбиты нашими воинами.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает поддерживать военное присутствие, ведет разведку и ведет артиллерийские обстрелы.

Ранее сообщалось, что российская армия активизировалась вдоль фронта, в том числе на севере и юге Украины. В Харьковской области атаки носят отвлекающий характер для контроля логистических маршрутов, но ресурсов для захвата Харькова, как и других областных центров – Запорожья или Херсона – у врага недостаточно. Такую оценку в интервью OBOZ.UA дал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны продолжают "денацификацию" и "демилитаризацию" российской армии в Украине. Накануне, 3 декабря, потери оккупантов в живой силе составили 1670 человек. Уничтожены также 175 единиц военной техники и вооружений.