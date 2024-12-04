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За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Иванна Шепель
War
3 минуты
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За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Самые горячие бои продолжались на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 88 атак.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 4 декабря. Всего за минувшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

В течение дня враг нанес один ракетный удар, 64 авиационных ударов и сбросил 84 управляемых авиабомбы. Кроме того, произвел около 4900 обстрелов, в том числе 172 из реактивных систем залпового огня, и применил 2119 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам, в частности, Одноробовка, Высокая Яруга, Глубокое, Глушковка, Ивановка, Ковшаровка, Серебрянка, Белокузьминовка, Дружковка, Торецк, Мирноград, Великая Новоселка и другие.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и техники противника.

На Харьковском направлении враг шесть раз совершал наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении произошло 13 боевых столкновений, где Силы обороны успешно отражали атаки противника вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.

За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Лиманском направлении украинские защитники остановили девять атак захватчиков, которые сосредотачивали основные усилия вблизи Первомайского, Новоегоровки, Грековки, Ямполевки и Тернов.

Три вражеских атаки удалось отбить на Краматорском направлении, где противник пытался продвинуться к Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики трижды пытались прорваться в районах Торецка и Нелиповки.

За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Покровском направлении наши воины отразили 44 атаки врага, пытавшегося продвинуться вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустынки.

Силы обороны продолжают сдерживать противника на Кураховском направлении. В районах Солнцевки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки и Ганновки оккупанты 44 раза пытались прорвать оборону украинских подразделений.

За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Времивском направлении украинские защитники отбили 25 атак врага вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении противник совершил четыре попытки прорыва в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки, но все они были безуспешными.

За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Приднепровском направлении захватчики семь раз атаковали позиции украинских войск, однако успеха не добились.

За сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Силы обороны Украины продолжают операции на Курском направлении. За прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, применив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 30 атак, которые были отбиты нашими воинами.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает поддерживать военное присутствие, ведет разведку и ведет артиллерийские обстрелы.

Ранее сообщалось, что российская армия активизировалась вдоль фронта, в том числе на севере и юге Украины. В Харьковской области атаки носят отвлекающий характер для контроля логистических маршрутов, но ресурсов для захвата Харькова, как и других областных центров – Запорожья или Херсона – у врага недостаточно. Такую оценку в интервью OBOZ.UA дал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны продолжают "денацификацию" и "демилитаризацию" российской армии в Украине. Накануне, 3 декабря, потери оккупантов в живой силе составили 1670 человек. Уничтожены также 175 единиц военной техники и вооружений.

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