За сутки на фронте произошло 197 боевых столкновений, поражены два пункта управления БПЛА врага – Генштаб

Оккупационная армия России продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войска. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

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В общей сложности в течение суток на фронте было зафиксировано 197 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 октября.

В течение суток путинские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 78 авиационных ударов, сбросив 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 136 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1424 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Малушино, Новенькое, Яблунивка, Дергачи, Богуславка, Харьков, Волчанск, Синьково, Надия, Сиверск, Часов Яр, Славянск, Ильинка, Стинки, Торецк, Леонидовка, Селидово, Шевченко, Новотроицкое, Новодаровка, Богоявленка, Великая Новоселка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Пятихатки, Лобковое, Ивановка.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Такжпе поражены два пункта управления БПЛА, одно средство ПВО, одна артиллерийская система и еще два важных объекта врага.

На Харьковском направлении противник четырежды проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло двенадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

Одна атака неподалеку от Ивано-Дарьевки отбита Силами обороны на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочок украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении нашими защитниками отбито 46 атак. Враг пытался продвинуться недалеко от населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Променя, где произошло 22 и 9 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении ВСУ остановили 11 атак противника в районе Богоявленки и одну – вблизи Новоукраинки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться в районе Роботиного.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемых авиабомбы.

В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1710 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 24 танка, 64 боевых бронированных машины, 24 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 46 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, украинские защитники вернули под свой контроль позиции в центре Торецка и к востоку от Покровска на Донетчине. В то же время враг продолжает наступление – оккупантам удалось продвинуться в раойне Часова Яра, Курахово и к юго-востоку от Покровска.

Ранее сообщалось, что в городе Покровск Донецкой области ухудшается ситуация в сфере безопасности, местные власти призывают людей эвакуироваться в более безопасные города. "Зубы дракона" устанавливают прямо в спальных районах, а начинать отопительный сезон даже не планируют.

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