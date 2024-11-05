За сутки на фронте произошло 230 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Наиболее интенсивные бои за прошедшие сутки происходили на Кураховском, Лиманском и Покровском направлениях. Только на Кураховском направлении было зафиксировано более 80 атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на 08:00 5 ноября. Всего за минувшие сутки произошло 230 боевых столкновений.

По уточненным данным, противник нанес по позициям украинских военных и населенных пунктах один ракетный удар с применением двух ракет и совершил 11 авиаударов, используя 18 корректированных авиабомб (КАБ). Кроме этого, было совершено 2640 обстрелов, в том числе 95 из реактивных систем залпового огня, а также 763 дронами-камикадзе.

Авиаудары были нанесены, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Калиново, Курахово, Дальнее, Таврическое, Малая Токмачка и Николаевка.

За сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по району сосредоточения личного состава русских войск.

На Харьковском направлении враг активно использовал авиацию, совершив 10 атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты совершили 21 атаку, а Силы обороны вели оборонительные бои против штурмовых действий противника в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении зафиксировано 32 атаки врага, который пытался продвинуться вперед вблизи Чернещины, Грековки, Колесниковки, Екатериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отразили одну штурмовую попытку врага возле Белогоровки.

На Краматорском направлении противник атаковал пять раз вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг семь раз пытался прорвать оборону, в частности в районах Дачного, Торецкая и Щербиновки, где сейчас идет один бой.

На Покровском направлении наши военные пресекли 22 попытки штурма и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

Ситуация оставалась напряженной на Кураховском направлении, где Силы обороны отразили 84 атаки противника в районах населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

На Времивском направлении враг совершил 17 штурмов украинских позиций вблизи Трудового, Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть атак противника по Новоданиловке, Новоандреевке, Малым Щербакам и Орехову.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка оставалась без значительных изменений, зафиксировано три неудачных штурма со стороны врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории РФ активно обстреливает украинские населенные пункты артиллерией и авиацией.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки зафиксировано 127 артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов.

Наши защитники наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в его тыловых районах.

Ранее сообщалось, что ситуация на Покровском направлении на фронте остается очень сложной, российские оккупационные войска сконцентрировали основные силы в направлении населенного пункта Вишневое. Враг привлекает в штурмах большое количество личного состава и техники, его основная цель – захватить Покровск. Этот город имеет важное логистическое значение.

Как сообщал OBOZ.UA, войскам России удалось захватить ряд деревень на Покровском и Времивском направлениях фронта, заявил аналитический ресурс DeepState. Враг оккупировал поселок Кураховка в Покровском районе и село Шахтерское в Волновахском районе.

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