За сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения, уничтожен склад БК врага и две станции РЭБ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наносить ракетные, авиационные и артиллерийские удары по позициям наших войск и мирным жителям. В течение 27 августа враг осуществил очередной ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами.

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За сутки российские террористы нанесли 11 ракетных и 48 авиационных ударов, а также совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 28 августа.

В результате преступных действий россиян среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Также вражеские обстрелы привели к разрушению гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов, школ и других объектов. В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте 27 августа произошло 34 боевых столкновения. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Окипа Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина, Гремяч, Камень Черниговской области; Ходыно, Константиновка, Турья, Новодмитровка, Грабовское, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Гострое, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Богоявленка, Шахтерское, Времовка, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Чаривное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Берислав, Николаевка, Львово, Молодежное, Днепровск и Береговое Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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