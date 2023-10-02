За сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений, ВСУ поразили пункт управления, склад БК и ЗРК врага – Генштаб.

На украинском фронте в течение суток 1 октября произошло 38 боевых столкновений, во время которых защитники не дали врагу восстановить утраченное положение в районе Новодаровки и Вербового, отбили атаки у Авдеевки и Марьинки. Воины Сил обороны продолжили наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлении, а также наносить оккупантам потери вдоль всей фронтовой линии.

Со своей стороны агрессор не прекращает обстрелов, а также ночью еще раз прибег к массированной воздушной атаке дронами-камикадзе Shahed-136/131, детали которой еще уточняются. О военной обстановке на утро 2 октября сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что накануне российские оккупанты совершили 89 авиаударов и еще 10 ракетных, а также 39 раз обстреливали из РСЗО позиции наших войск и прифронтовые районы. В результате российских террористических атак, в частности запуска 30 "Шахедов" (из них 16 были сбиты) снова погибли и пострадали гражданские, разрушены и повреждены жилые дома, другая инфраструктура.

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Из авиации враг бил по населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а из артиллерии – по более чем 150 пограничным и прифронтовым селам и городам Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины.

Силы обороны Украины в течение 1 октября на Луганщине отбили атаки оккупантов возле Макеевки (Лиманское направление), на Донетчине – в районе Старомайорского (Шахтерское направление).

Не имели успеха вражеские атаки у Авдеевки (Авдеевское направление), Марьинки и Новомихайловки (11 неудачных попыток). Кроме этого, в Донецкой области защитники отбили захватчиков в районах н. п. Керамик, Степное, Первомайское.

Бойцы ВСУ не дали войскам РФ восстановить утраченное положение возле Андреевки (Бахмутское направление), вблизи Новодаровки и Вербового на Запорожье.

Силы обороны Украины продолжили штурмовые действия в сторону Бахмута и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят захватчикам значительные потери в технике и живой силе, в целом истощают врага, а сами закрепляются на занятых рубежах.

В то время как на Херсонщине ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, ликвидируя склады обеспечения оккупантов и нанося удары по их тылам.

Лишь накануне украинская боевая авиация 13 раз била по районам, где враг сосредоточил свой личный состав, технику и вооружение. Со своей стороны подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, склад БК и 16 артиллерийских средств оккупантов на позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны указали на сложную ситуацию в районе села Работино, что на линии фронта в западной части Запорожья. Отмечается, что там тактически важные укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

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