ЗАЭС ночью потеряла питание по основной линии электропередачи, станция на грани блекаута: заявление 'Энергоатома'

Ночью 10 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания.

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В случае блекаута главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание четвертого энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячего останова". Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Оккупационные войска РФ эксплуатируют АЭС с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора. По словам исполнительного директора "Энергоатома" Тараса Ткача, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции". В таком случает реактор необходимо будет срочно "расхладить" при отсутствии охлаждающих насосов.

Такой режим работы тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом. Это в свою очередь может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, управление станцией нелегитимным и неподготовленным рашистским руководством, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе", – говорится в заявлении "Энергоатома".

Во избежание катастрофы Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом", с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта. В ведомстве подчеркнули, что для этого необходимы срочные действия всего международного сообщества.

"Ядерный терроризм России должен быть немедленно остановлен, а захватчики должны покинуть территорию станции и ее города-спутника Энергодара", – заявили в "Энергоатоме".

Напомним, российские захватчики перевели четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в режим "горячего" останова. При этом энергоблок №5 переведен на "холодный" останов.

Ранее в Минэнерго заявили о риске катастрофы на ЗАЭС. По данным министерства, захватчики установили рядом со станцией мины взрывного действия. Украинская сторона пока не имеет никакого контроля над станцией, в то же время ядерный реактор может взорваться в любой момент.

Между тем, в США призвали Россию немедленно остановиться, отметив, что "минирование ЗАЭС создает опасность для целого региона".