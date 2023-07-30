Оккупанты перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в режим 'горячего останова': что дальше

Российские захватчики перевели четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в режим "горячего" останова. При этом энергоблок №5 переведен на "холодный" останов.

Видео дня

По информации МАГАТЭ, изменение состояния реактора связано с проведением ремонтных работ, которые возможны только при холодном останове. В то же время четвертый энергоблок был переведен на "горячий" останов, чтобы использовать его пары для очистки сточных вод на ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии.

Эксперты МАГАТЭ призвали российских оккупантов изучить все возможные варианты установки внешнего котла вместо выработки необходимого пара, что позволило бы площадке перевести все энергоблоки в состояние "холодного" останова. Также ведомстве заявили, что группа МАГАТЭ посетила реакторный блок №5. Эксперты отметили, что во время визита якобы не было выявлено никаких мин или взрывчатых веществ.

Однако во время обхода периметра участка 27 июля группа подтвердила, что мины, которые они заметили 23 июля, все еще на месте. МАГАТЭ также продолжает запрашивать у российских оккупантов доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам.

В МАГАТЭ заявили, что эксперты на оккупированной Россией Запорожской АЭС продолжают внимательно следить за ситуацией с наличием воды для охлаждения шести реакторов и других важных функций ядерной безопасности после разрушения Каховской плотины. В агентстве заявили, что доступное водоснабжение остается относительно стабильным, при этом уровень воды в большом пруду-охладителе на объекте снижается примерно на 1 сантиметр в день из-за использования и испарения.

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую АЭС в "ядерную крепость". В периметре станции они прячут технику, боеприпасы и личный состав.

На днях в Минэнерго заявили о риске катастрофы на ЗАЭС. По данным министерства, захватчики установили рядом с ним мины взрывного действия. Украинская сторона пока не имеет никакого контроля над станцией, в то же время ядерный реактор может взорваться в любой момент.

Между тем, в США призвали Россию немедленно остановиться, отметив, что "минирование ЗАЭС создает опасность для целого региона".