'Загорается опасность': Игнат объяснил, как получают информацию о пуске 'Орешника'

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, как в Украине получают информацию о пуске "Орешника" с Капустиного Яра (полигон в Астраханской области РФ). Обычно ее предоставляет разведка, в частности космическая – система мгновенно реагирует на тепловые вспышки, которые сигнализируют об опасности.

Однако сразу определить, что именно запустил оттуда противник, не представляется возможным. Об этом Игнат сказал в интервью Radio NV.

"Как [получается] информация? Обычно, это разведка. Есть разные виды разведок, в том числе космическая. Есть информация для Украины, для наших соответствующих служб, в частности Воздушных сил, что осуществлен пуск, Капустин Яр.

Тот или иной пуск – это вспышка, загорается опасность. Когда именно, как именно, враг информировать не будет. Конечно, они предупреждают, что проводят какие-то учения, перекрывают воздушное пространство, это все установленные процедуры. Но может быть осуществлен пуск – вы же понимаете, это Россия. Кого они предупреждать будут или не будут, никто на них не рассчитывает", – отметил он.

Игнат пояснил, что кроме пусков "Орешника" на Капустином Яру проводят испытания ракетного вооружения: С-400, "Искандеров" и другого.

"Определить сразу, что это за пуск, тоже не представляется возможным. Поэтому может быть даже тревога, когда пуск какой-то имитационный или с целью тех апробаций, о которых я только что говорил. Но знать точно, что это именно "Орешник" или нет, можно уже имея больше информации, противник собирается это делать, не собирается и т.д.", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

"Орешник" стоимостью в десятки миллионов долларов попал в гаражный кооператив на окраине города. В результате попадания были уничтожены и повреждены по меньшей мере три гаража.

Первые результаты анализа удара российской БРСД "Орешник" по Белой Церкви опровергли ключевой элемент кремлевской пропаганды о "кинетическом" сверхоружии. Воронки от боевых блоков оказались относительно небольшими, а характер повреждений не подтвердил заявлений о поражении подземных укрытий или сверхвысокой пробивной силе.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 24 мая российская террористическая армия могла применить не одну, а сразу две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". По предварительной информации, вторая ракета могла упасть на оккупированной территории Донецкой области. Удар пришелся, вероятно, вблизи Авдеевки.

