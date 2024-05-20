Законно ли вручение повесток на работе: в Минобороны дали объяснение

Закон позволяет вручать повестки военнообязанным по месту их работы. При этом работодатель имеет четкие обязательства не только известить, но и проконтролировать явку работника в военкомат.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил на Youtube-канале ведомства. Так он объяснил, могут ли вручить военнообязанному гражданину повестку на работе.

"В соответствии с положениями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением правительства, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели руководители предприятий учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимость прибыть в ТЦК", – прокомментировал он.

Напомним, с 18 мая 2024 года при пересечении границы Украины граждане нашей страны призывного возраста обязаны подтвердить право на выезд за пределы государства. Также им необходимо предоставлять военно-учетные документы.

Кроме того, согласно закрепленным в законе нововведениям, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане нашей страны обязаны обновить свои учетные данные. Сделать это можно во время визита в ТЦК или ЦНАП, а также через е-кабинет.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.