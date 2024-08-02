ZALA и Supercam: ПВО на юге Украины сбила 5 вражеских беспилотников

В южных регионах Украины в пятницу, 2 августа, силами противовоздушной обороны было уничтожено пять дронов, запущенных войсками России для разведки. Среди них резведывательные беспилотники ZALA и Supercam.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Данные обнародованы по состоянию на 18:00.

Военные уточнили, что на юге было сбито три БПЛА ZALA и два Supercam.

Кроме того, отметили в Воздушных силах, оккупационные российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно захваченного Крыма.

По предварительным данным, речь идет про ракеты "Искандер-М".

Напомним, что Россия в ночь на 2 августа вновь устроила воздушную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 11 вражеских дронов-камикадзе на южном и восточном направлениях. Среди пораженных целей был минимум один "Шахед", тип четырех дронов на данный момент не установлен.

А в ночь на 1 августа силы ПВО сбили семь дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которыми оккупанты атаковали украинские города. Также враг ударил баллистикой по железнодорожной инфраструктуре на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 31 июля Россия совершила одну из самых массовых дроновых атак, запустив по Украине 89 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили их все, а также ракету Х-59.

Во время этого воздушного нападения оккупанты осуществляли пуски ударных БПЛА без боевой части. В ГУР отметили, что такими отвлекающими целями враг пытался истощить и разведать нашу противовоздушную оборону.

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