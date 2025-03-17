Залили воду вместо топлива в баки: оккупанты на Запорожье испортили свою технику, чтобы не идти в 'мясные' штурмы – 'Атеш'

Российские военнослужащие на Запорожском направлении намеренно портят свою технику, чтобы не идти на мясные штурмы. Таким образом, они саботируют наступление на Гуляйполе.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщили партизаны с движения "Атеш". Там отметили, что количество недовольных среди личного состава увеличивается.

"Агенты "Атеш" из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады (35-я армия) сообщают, что военнослужащие бригады намеренно испортили боевую технику, чтобы избежать штурма Гуляйполя. Солдаты повредили технику, заливая в баки воду вместо топлива, а также намеренно разными способами выводили из строя мотоциклы", – отмечается в сообщении.

Руководство бригады начало рассмотрение подобных случаев, но количество военных, которые не желают рисковать собственной жизнью, растет. Оккупанты понимают, что их ждет опасность, и делают все возможное, чтобы спасти свои жизни.

Партизаны еще раз призвали военных РФ выводить из строя технику и не выполнять приказы верхушки. За совершенный саботаж российские солдаты смогут получить вознаграждение.

"Если ты служишь в ВС РФ – ломай технику и не выполняй приказы. Мы готовы помочь, дать инструкции и щедро вознаградить за саботаж", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, по информации "Атеш", в Донецке российские оккупанты хранят тела военных РФ в холодильниках для рыбы и морепродуктов. В результате значительных потерь, которые несет российская армия, морги и медицинские учреждения на Донбассе, переполнены и россияне складывают трупы на промышленных объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты военного партизанского движения "Атеш" устроили диверсию вблизи российского Челябинска на военном аэродроме "Шагол", там ночью сгорел автомобиль, принадлежавший офицеру военно-космических сил РФ, который является сторонником войны против Украины.

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