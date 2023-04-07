Запад нарушил все обозначенные Путиным ''красные линии'', но Россия ничего не смогла сделать - Bild

Захватническая война России против Украины длится почти 14 месяцев. В течение этого времени кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно формулировал "красные линии", в случае перехода которых угрожал принять "соответствующие меры". Все эти линии были нарушены Западом и Украиной, а Россия ничего не смогла сделать в ответ.

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Об этом пишет Bild. Издание отмечает, что все кремлевские "красные линии" исчезли так же быстро, как их произносил Путин.

Россия не выполнила ни одной из своих угроз. И это при том, что сейчас Украина совершает атаки на военные цели даже внутри России.

︎ Еще до начала войны Россия угрожала Западу, требуя не предоставлять оружие Украине. Это предупреждение испугался канцлер Германии Олаф Шольц и другие европейцы. Лишь несколько стран предоставили Украине легкое оборонное вооружение, в частности, США, страны Балтии, Канада и Польша.

Но уже в конце февраля 2022 Германия изменила свою политику. Последствий, кроме отключения и без того прикрученного газа, для Германии практически не было никаких.

Вскоре после нападения Россия потребовала у Украины безоговорочной капитуляции. Но Киев отказался и продолжал изо всех сил драться с захватчиками. Поэтому Москва начала угрожать развернуть всю свою "многомиллионную" армию. Однако, уже через четыре недели, потерпев поражение, оккупанты отступили с севера Украины и пригород украинской столицы.

︎ Летом 2022 года после новых поставок оружия Западу последовали новые российские угрозы: это, мол, пересечет красные линии, что заставит Россию пойти на эскалацию в Украине. Но ничего не случилось, и чем больше Запад давал оружие Киеву, тем больше подавлялась Москва.

Однако некоторое время табу оставалось на западных бронетранспортерах и основных боевых танках. Причина: угроза России эскалировать насилие за пределы Украины. Российские пропагандисты также громко обсуждали атаку на линии поставок внутри стран НАТО.

Эта "танковая красная линия" просуществовала несколько месяцев, прежде чем ее пересекли более десяти государств, начиная с января 2023 года - без существенных последствий для них со стороны России.

Полгода назад Украина также пересекла самую важную из всех красных линий – "нападение на Россию", тем самым разоблачив очередной блеф Путина.

Так, в октябре 2022 года Киев совершил атаку на Крымский мост. В ноябре была освобождена только что аннексированная Россией территория в Херсонской области. Начиная с осени прошлого года ежедневно в российских городах, некоторые из которых расположены дальше украинской границы, чем Москва, раздаются взрывы.

Причина "хлопка": якобы атаки украинских беспилотников, направленные на военные и нефтегазовые объекты, базы ВВС и другие промышленные предприятия, важные для ведения войны. Все это было зарегистрировано и осуждено в Москве, но РФ так и не отреагировала на пересечение очередной "красной линии".

︎ Эти пустые угрозы побуждали Украину к открытому нападению и уничтожению подразделений российской армии на западе России с помощью собственных беспилотников.

Запад теперь тоже раскусил блеф Путина. С марта еженедельно в Украину прибывают западные танки и БМП. К лету их должно быть 500, их Киев должен использовать, чтобы нанести российской армии последний, решающий удар.

И даже истребители – восточного и западного происхождения – для Украины уже не полностью исключаются из снабжения все большим количеством государств.

Развитие событий показывает: русские "красные линии" исчезают, как вода в песке, как только их пересекают.

Теоретически путинская армия обладает потенциалом для массовой эскалации, в том числе с помощью ядерного оружия. Но прекрасно понимая, что это уничтожит его богатство и власть, Путин уклоняется от дальнейшей эскалации. Даже если переход "красных линий" продолжает наносить поражение России в войне, констатирует издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин сам запутался в своих "красных линиях", а для мира окончательно стало ясно, что их запас у Кремля иссяк.

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