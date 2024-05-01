Заработает 18 мая: в Минобороны объяснили, как пользоваться электронным кабинетом военнообязанного

В связи с вступлением в действие нового закона по мобилизации в Украине, в сети появится электронный кабинет военнообязанного. Он заработает с 18 мая. Доступ к нему, среди прочего, обещают и через мобильное приложение.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она заверила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет использовать приложение, не посещая ТЦК.

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", – отметила чиновница.

По ее словам, все будет очень просто. Для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и предоставить необходимые данные, "а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания".

"Это будет мобильное приложение, его можно будет скачать в App Store и в Google Play Market. Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизироваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", – сказала замминистра.

Черногоренко подчеркнула, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

"В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК сам свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК. Обновить эти данные можно будет из любой удобной точки, в том числе из-за границы", – отметила должностница.

Как сообщал OBOZ.UA, именно такое предложение по усовершенствованию работы ТЦК и делали специалисты. Потому что при нынешних условиях ТЦК придется ставить на учет минимум 93 мужчин в час, и понятно, что сами Центры не будут успевать.

Кстати, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

Также мы писали о том, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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