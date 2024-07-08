Защищал Родину до последнего: на Донбассе погиб Михаил Юришинец из Закарпатья. Фото

Российское полномасштабное вторжение в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника нашего государства. На поле боя погиб военный родом из поселка Терново Закарпатской области Михаил Юришинец.

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О потере сообщил староста села Терново Роман Каптола на своей странице в Facebook. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 июля 2024 года в населенном пункте Веселое Бахмутского района Донецкой области.

Односельчане провели Героя в последний путь 6 июля. С Михаилом попрощались в Петро-Павловском храме села Вышоватый. Траурный кортеж проехал по центральной улице поселка Терново до Петро-Павловского храма.

Погибшего в боях за Украину воина встретили живым коридором с цветами и лампадками.

Ранее стало известно, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Михальский. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

А 17 июня в боях на Бахмутском направлении фронта погиб младший сержант Петр Романюк из Ивано-Франковской области. Он был водителем в 109-м батальоне 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Также на Бахмутском направлении фронта погиб военнослужащий из Запорожья Владислав Кузьмин. 36-летний Герой получил смертельную взрывную травму в районе поселка Калиновка 20 июня 2024 года. В гражданской жизни погибший воин работал на АО "Запорожский завод ферросплавов".

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину на фронте, погиб военнослужащий из Кривого Рога Владислав Мараховский. 33-летний боец стоял на защите Харьковщины.

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