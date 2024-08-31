Защита для Украины и смерть врагам: в Воздушных силах в День авиации показали свою работу. Видео

В Украине ежегодно в последнюю субботу августа отмечают День авиации, в 2024 году этот день выпал на 31-е число. По случаю праздника в Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали, как украинские боевые самолеты наносят мощные удары по вражеским целям.

Видео дня

"Взрывное" видео 31 августа опубликовала пресс-служба Воздушных сил. "С Днем авиации Украины!" – говорится в подписи к нему.

На опубликованных кадрах показана боевая работа военнослужащих ВС ВСУ.

Украинские истребители с неба наносят мощные удары по российским целям.

В частности, на видео попал момент поражения КАБом моста в Курской области РФ.

Удар нанес самолет МиГ-29, за штурвалом которого был известный пилот Вадим Ворошилов "Karaya".

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Комментируя кадровые изменения, глава государства заявил, что наши Силы обороны должны усиливаться на командном уровне.

Временно ведомство возглавит генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командующий воздушным командованием "Центр".

О важных операциях Воздушных сил ВСУ под командованием Олещука, читайте в материале OBOZ.UA.

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