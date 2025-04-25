Защитники неба сбили за ночь 41 'Шахед', из-за атаки РФ пострадали пять областей

Силы обороны в ночь на 25 апреля отразили дроновую атаку на мирные города Украины, сбив 41 ударный беспилотник. Еще сорок десятков имитационных вражеских БПЛА потеряны без последствий.

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Атака продолжалась с 22:30 минувших суток, из-за нее пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Донетчина. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал 103 беспилотниками (ударными и имитационными), районы пусков: Курск, Брянск, Орел в РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на 08:30 пятницы подтверждено сбитие 41 ударного БПЛА Shahed (дронов других типов) на востоке, севере и в центре страны.

Кроме того, 40 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

На Днепропетровщине было сбито 11 российских БПЛА. В результате атаки возникли пожары на территории предприятий в Синельниковском и Самаровском районах. В городе Павлоград повреждена многоэтажка, погибли три человека, есть пострадавшие.

В Черкасской области силы ПВО уничтожили 16 вражеских дронов. В Золотоношском районе обломками БПЛА повреждены окна и крыши в двух жилых домах и нескольких хозяйственных постройках, а также автомобиль.

В Харькове из-за атаки "Шахедов" загорелось гражданское предприятие, было повреждено несколько частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля Россия запустила по Украине 145 дронов и 70 ракет разных типов, из которых защитники неба в общем сбили 112 целей. Массированная вражеская атака привела к разрушениям и жертвам в Киеве, также пострадали Киевщина, Житомирщина, Хмельнитчина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Запорожье.

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