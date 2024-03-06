Затонул мгновенно: в сети показали момент атаки морских дронов на БДК 'Цезарь Куников'. Видео

В сети показали видео последних минут "барахтанья на волнах" большого десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников", который был уничтожен украинскими морскими дронами 14 февраля. Судно затонуло мгновенно.

ВДК получил удары в корму пятью дронами MAGURA V5, один из которых частично зашел в пробоину и взорвался внутри корабля – шансов на спасение не было. Крен увеличивался, судно быстро ложилось на левый борт. Так атаку описал пропагандистскому Telegram-каналу Fighterbomber экипаж корабля, которому удалось спастись.

Своим письмом путинские вояки пытались "отбелить" себя перед российским обществом, якобы сделавшим из моряков "трусов и негодяев". Они пафосно рассказали, как вели "героический" бой по "лучшим заветам дедов".

Заявили, что всего корабль атаковали 10 дронов. Первые 4 им удалось сбить, тогда как 5-й ударил в корму и обездвижил корабль. После этого, у него "впились" еще четыре безэкипажных катера. Десятый дрон, по словам российских моряков, наблюдал издалека, как тонул "Цезарь Куников", а затем пытался поразить сопровождавший его буксир, однако был уничтожен.

"Экипаж БДК покинул судно на спасательных плотах, без потерь личного состава, эвакуировал всю секретную документацию и часть секретной аппаратуры с оружием", – заявили оккупанты.

Однако в ГУР ранее сообщали, что большинство членов экипажа затопленного у оккупированной Алупки БДК "Цезарь Куников" погибли. На борту судна находился груз с боекомплектом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 14 февраля в Ялте, Алупке и Мисхоре в оккупированном Крыму услышали взрывы. В сети сообщили об атаке на корабль Черноморского флота РФ, над морем летали вражеские вертолеты, к "утопающему" на помощь подошло еще одно судно.

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что ВДК ЧФ РФ "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский БДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.

– В ISW сообщили, что уничтожение "Цезаря Куникова" стало серьезным ударом для страны-агрессора, ведь из 13 десантных кораблей, которые были в России на момент начала полномасштабного вторжения, всего пять остаются в строю.

– После затопления "Цезаря Куникова" командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова якобы уволили с должности. Его сменил заместитель, начальник штаба ЧФ РФ вице-адмирал Сергей Пинчук.

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