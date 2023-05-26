Здание разрушено: эксклюзивные кадры с места ракетного удара РФ по Днепру

В пятницу утром, 26 мая, российские оккупационные войска ударили ракетами по Днепру. Было попадание в медучреждение, здание больницы было разрушено.

Видео дня

Также получила повреждение ветеринарная клиника. OBOZREVATEL публикует эксклюзивные кадры с места вражеского удара (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, как происходил разбор завалов – остатки здания поднимали с помощью тяжелой строительной техники. На месте работало много спасателей, которые тушили пожары и искали людей среди руин.

Также на фото и видео можно увидеть ветклинику, расположенную возле больницы, которая тоже была разрушена из-за действий РФ.

Напомним, что в результате атаки РФ в Днепре погибли два человека, десятки получили ранения. Кроме медучреждения и ветклиники обстрелом были повреждены спорткомплекс и учебное заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр: утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Там погибли двое и пострадал 31 человек.

– Мэр Днепра отметил, что очередной террористический акт россиян произошел во время пересменки врачей. Если бы не это, количество погибших и раненых людей в больнице могло бы быть значительно больше.

– В Воздушных силах рассказали, что РФ, вероятно, ударила по больнице в Днепре управляемой зенитной ракетой типа С-300 или С-400. Этим видом вооружения россияне часто атакуют прифронтовые зоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!