Зеленский напомнил, что мобилизация в Украине продолжается из-за состояния войны с РФ

Президент Владимир Зеленский, комментируя усиление процесса мобилизации в Украине и реакцию общества, заявил, что государство нужно отстоять, если украинцы хотят его сохранить. Глава государства напомнил, что мобилизация продолжается именно из-за войны с российским агрессором.

Соответствующее заявление Зеленский озвучил 11 июня во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. "Что касается мобилизации, я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня", – сказал он.

Президент добавил: он видит, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война.

"Но если мы хотим сохранить государство, то нужно его отстоять", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, для европейских стран важно, чтобы пророссийские и российские лозунги не звучали и не набирали обороты в демократической Европе.

Сам факт проведения Конференции по восстановлению Украины в Берлине является успехом, ведь РФ сейчас пытается сорвать саммит мира в Швейцарии, добавил Зеленский.

В частности, Москва пытается собрать страны и провести собственное мероприятие по войне против Украины, заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже почти месяц действует новый закон о мобилизации. 17 мая Минобороны запустило приложение "Резерв+", в котором можна онлайн обновить военно-учентные данные.

18 июня в нем появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом.

Возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне, объяснили в Минобороны.

Напомним также, 11 июня в Берлине стартовала конференция по восстановлению Украины. На ней, в частности, выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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