Зеленский: нужен сильный политический сигнал от НАТО, Альянс не должен бояться собственной силы

Нынешний год должен дать результат в вопросе вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Нужен сильный политический сигнал – Альянс не должен бояться собственной силы и скрываться от своих основ.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 28 апреля заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров о вступлении, и теперь свои обязательства должна выполнить, в частности, сторона Евросоюза.

Украинский лидер напомнил, что в июне должен пройти инаугурационный Саммит мира, подготовка к которому продолжается.

"Точно можем сказать: все континенты будут представлены – разные части света, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царит безумие", – подчеркнул президент.

Он отметил, что мир должен принудить Россию к миру, он может это сделать. Путь к справедливому миру начнется уже в июне, уверен Зеленский.

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал – Альянс не должен бояться собственной силы и скрываться от собственных основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский подчеркнул, что украинская дипломатия каждый день работает ради государства.

"Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами, чтобы достичь именно того уровня оперативности в помощи, который нужен, чтобы не только сохранять наши позиции, но и чтобы срывать российские планы войны. Мы еще ожидаем поставок, которые обещаны Украине, – мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках, способных изменять ситуацию на поле боя в интересах Украины", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что провел переговоры с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Гакимом Джеффрисом, которому подчеркнул необходимость систем Patriot как можно скорее.

Кроме того, команды Украины и США сейчас работают над двусторонним договором безопасности.

"Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет", – сказал Зеленский.

Также президент выразил неизменную благодарность воинам, всем Силам обороны и безопасности Украины.

"Харьковщина, донецкие направления, все южные направления. Спасибо каждому солдату и командиру, которые делают все, чтобы уничтожать оккупантов – это нужно больше", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля Зеленский призвал партнеров к политическим решениям после массированной ракетной атаки. Президент подчеркнул, что для абсолютной защиты украинских городов от российского террора необходимы конкретные политические решения и договоренности.