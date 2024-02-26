Зеленский обозначил перспективы получения Украиной самолетов Mirage 2000: чем они помогут в войне с РФ

Вооруженные силы Украины могут усилиться французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000. Переговоры о самолетах провел президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Украину французского лидера Эммануэля Макрона.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". "Да, мы говорили о самолетах", – коротко сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине Францией самолетов Mirage 2000.

Следует отметить, что самолет Mirage-2000D является штатным носителем крылатых управляемых ракет SCALP-EG, Storm Shadow и TAURUS, а также другого авиационного вооружения. В то время как украинские самолеты для этого еще нужно модернизировать, на что тратится лишнее время. Поэтому когда речь идет о возможном усилении наших Су-24М с помощью самолетов Mirage-2000D, это может свидетельствовать о намерении увеличить количество платформ для применения западных управляемых ракет в составе авиации ВСУ.

Что известно о Mirage-2000?

Французский самолет Mirage-2000 – это одноместный многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Официально введенный в эксплуатацию в 1984 году Mirage-2000 стал основным самолетом Французских Воздушных сил (Armée de l'Air) и других военных формирований.

На поле боя французские самолеты Mirage-2000C могут быть использованы для:

Воздушного патрулирования: Mirage-2000C может быть использован для осуществления воздушного патрулирования над конфликтными районами, обнаружения вражеских самолетов и беспилотников и защиты от них.

Mirage-2000C может быть использован для осуществления воздушного патрулирования над конфликтными районами, обнаружения вражеских самолетов и беспилотников и защиты от них. Атак на наземные цели: Самолеты могут использоваться для нанесения авиационных ударов на важные вражеские объекты на земле, такие как военные опорные пункты, артиллерийские позиции, командные пункты и т.д.

Защиты от воздушных угроз: Mirage-2000C способны к ведению воздушных боев и отражению атак от вражеских самолетов и ракет. Они могут обеспечить защиту других воздушных и наземных сил от воздушных угроз.

Mirage-2000C способны к ведению воздушных боев и отражению атак от вражеских самолетов и ракет. Они могут обеспечить защиту других воздушных и наземных сил от воздушных угроз. Разведки: Самолеты могут быть использованы для проведения разведки над вражеской территорией, сбора разведывательной информации и обнаружения движения вражеских войск.

Самолеты могут быть использованы для проведения разведки над вражеской территорией, сбора разведывательной информации и обнаружения движения вражеских войск. Поддержки наземных операций: Mirage-2000C могут обеспечивать поддержку наземных войск, нанося авиационные удары на позиции врага во время боевых операций на земле.

Самолет оборудован современными электронными системами навигации, радаром, системами обнаружения целей и электронной бортовой авионикой, что повышает эффективность боевых задач.

Самолет обладает стремительным и эргономичным дизайном, что способствует улучшению аэродинамических характеристик и маневренности. Он оснащен мощным двигателем, позволяющим развивать большие скорости.

Mirage-2000C является высокопроизводительным и многофункциональным истребителем, который отличается высокой маневренностью, эффективностью в ведении воздушных операций и надежностью в выполнении боевых задач.

Напомним, в марте прошлого года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж рассматривает возможность передачи Украине первой партии основных боевых самолетов государства Mirage 2000. Также французские инструкторы готовы провести программу обучения наших пилотов в небе над Варшавой по согласованию с Польшей.

После этого в СМИ появилась информация, что украинские пилоты во Франции учатся летать на многоцелевых истребителях Mirage 2000, разработанных компанией Dassault Aviation. Ускоренную подготовку якобы проходили около 30 наших военных. Однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эти данные.

Тем временем продолжились распространяться слухи, что Франция планирует выкупить около 40 истребителей четвертого поколения Mirage 2000-9 у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и передать их Украине.

В сентябре прошлого года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что французские штурмовики Mirage 2000, которые Париж готов передать Киеву, не смогут заменить многофункциональных истребителей, необходимых нашим пилотам для получения преимущества в воздухе. Напротив, российская ПВО может их просто уничтожить.

А в начале февраля 2024 года сообщалось, что Франция снимает с вооружения часть своих самолетов Dassault Mirage 2000D – около 20 единиц. Не исключено, что эти истребители-бомбардировщики могут передать Украину.

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