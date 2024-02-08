Франция может передать Украине гиперзвуковые истребители Mirage 2000 – Forbes

Франция снимает с вооружения часть своих самолетов Dassault Mirage 2000D – около 20 единиц. Не исключено, что эти истребители-бомбардировщики могут передать Украине.

Такое предположение сделало издание Forbes. Журналисты отметили, что двухместные одномоторные сверхзвуковые Mirage 2000D полностью совместимы с крылатыми ракетами SCALP-EG и интеллектуальными бомбами HAMMER. Первые уже используются Силами обороны Украины, последние должны появиться в скором времени.

В Forbes считают, что слухи вокруг Франции, Украины и Dassault Mirage 2000D циркулируют не зря.

Если Париж действительно примет такое решение, объявление может появиться уже скоро, ведь президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Киев в феврале.

Французские ВВС приобрели 86 самолетов Mirage 2000D у производителя Dassault и после трех десятилетий интенсивной эксплуатации, в ходе которой несколько самолетов разбились, решили модернизировать 55 для эксплуатации до 2030-х годов. По данным СМИ, коло 20 бортов остаются "лишними" для потребностей Франции.

Украинские чиновники присматриваются к этому типу, несмотря на то, что американские F-16 выбраны основными.

"Да, французским самолетам потребуется новая логистическая инфраструктура. Да, экипажам СУ-24, возможно, придется потратить месяцы на квалификацию на "Миражах". Однако инвестиции могут окупиться", – считает автор.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее СМИ заявляли, что Париж и Киев якобы близки к заключению соглашения касательно Dassault Mirage 2000D для Воздушных сил ВСУ.

– Спикер Воздушных сил заявлял, что Mirage 2000 не смогут заменить многофункциональные истребители, необходимые нашим пилотам для преимущества в воздухе. Он отмечал, что французские самолеты будут очень уязвимы перед российской ПВО.

– В марте 2023 года сообщалось о планах Франции выкупить около 40 единиц Mirage 2000-9 у ОАЭ для передачи ВСУ. Среди стран-доноров назывались Индонезия и Греция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!