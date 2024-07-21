Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и объяснил, что нужно для защиты

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку Россией. Только за одну ночь армия Кремля применила против Украины почти 40 "Шахедов".

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В своем Telegram украинский лидер подчеркнул, что нашему государству нужна надежная защита. Речь идет о дальнобойном оружии, которое позволит уничтожать носители бомб – российскую военную авиацию там, где она есть.

"Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, поддерживает защиту от террора", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 20 июля россияне целый день обстреливали Сумщину. В Белопольской громаде был ранен гражданский. В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская громады.

19 июля террористы ударили по Николаеву авиационной ракетой Х-59. В результате атаки погибли 4 человека, в частности ребенок.

20 июля на Черниговщине оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно, оккупанты применили беспилотники типа Shahed.

Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог дать конкретный ответ на вопрос о том, позволят ли США Украине использовать американское вооружение для более глубоких ударов по территории России. Условия могут изменяться в зависимости от ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий высказались за то, чтобы Белый дом снял для сил обороны Украины ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Они считают, что до сих пор поддержка Киева Вашингтоном не была достаточно решительной, и это нужно исправлять.

– Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он отверг это предложение, подчеркнув, что такие шаги не рассматриваются.

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