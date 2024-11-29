Зеленский пообщался с Макроном: говорили о приближении мира, усилении ПВО и самолетах Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, провел телефонный разговор с лидером Франции Эмануэлем Макроном. Они обсудили усиление украинской ПВО, предоставление самолетов Mirage и возможности приближения мира.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он раскрыл некоторые детали разговора.

Президент отметил, что поблагодарил Францию за готовность помочь Украине с усилением противовоздушной обороны, а также за комплексную военную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage 2000-5F.

"Высоко ценю, что Франция понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы подробно обсудили, как усилить противовоздушную оборону и защитить жизнь наших людей", – сообщил Зеленский.

Также во время разговора с французским лидером президент Зеленский подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО и расширение дальнобойных возможностей для "приближения мира".

"И продолжение подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран – членов Альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правительство Франции официально подтвердило предстоящую передачу Киеву шести сверхзвуковых истребителей Mirage 2000-5F Украине. Французские "Миражи" будут оборудованы для боевых действий в Украине и станут вторым типом западных военных самолетов, предоставленных странами-партнерами для отражения российской агрессии.

Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В нем будут самолеты, оснащенные крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач. Также они получат ракеты класса "воздух-воздух" MICA.

Истребители Mirage схожи с F-16 по назначению и характеристикам, и являются четвертым поколением истребителей НАТО. Эксперты рассказали, чем отличаются самолеты Mirage 2000 и F-16.

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