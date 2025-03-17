Зеленский присвоил пилоту Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил летчику Алексею Месю звание Героя Украины. Он погиб 26 августа 2024 во время массированной атаки РФ, отражая вражеские удары.

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Погибший воин также награжден орденом "Золотая Звезда". Об этом говорится в указе президента №165/2025.

Отмечается, что Меся отмечено за личное мужество и героизм, проявившийся в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" МЭСЮ Алексею Сергеевичу – полковнику (посмертно)", – говорится в сообщении.

Кто такой Алексей Месь

Алексей Месь родился 20 октября 1993 года в Шепетовке Хмельницкой области. Местную школу окончил с золотой медалью, а затем поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил его в 2016 году. Начинал летать на МиГ-29. Также ездил за границу на обучение. А дальше – военная служба по контракту.

Он был одним из первых украинских пилотов, который прошел обучение на западных истребителях F-16 в Дании. По словам собратьев, он был искусным и высококлассным лётчиком. Отлично выполнил свои первые задачи на F-16, как только они прибыли в Украину в конце июля.

Во время последнего вылета 30-летний пилот с позывным "Мунфиш" был за штурвалом F-16. Он погиб 26 августа, отражая одну из самых массированных атак РФ. Защитник уничтожил три крылатых ракеты и один "Шахед", отдав свою жизнь. Ему присвоили воинское звание полковника посмертно.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что Алексей был опытным пилотом, погибшим за Украину в воздушном бою. Генерал-лейтенант Николай Олещук назвал его "одним из лучших лётчиков-истребителей".

"Это не просто потеря F-16, а потеря лучшего пилота, овладевшего этим самолетом, который учился длительное время в США", — отметил Юрий Игнат.

В первый день полномасштабного вторжения Алексей спасал украинскую авиацию, перелетая с аэродрома на аэродром. Тогда украинским пилотам пришлось противостоять противнику, имевшему значительное преимущество. Воин отстаивал необходимость перевооружения украинской армии на международной арене.

"Мунфиш" и еще один пилот Андрей Пильщиков, позывной "Джус", стали настоящими лицами кампании Украины по лоббированию F-16. Они свободно разговаривали по-английски и аргументированно объясняли настоятельную потребность предоставить Украине F-16.

Избиение истребителя F-16 с Месем произошло спустя всего три недели после официальной демонстрации F-16 в Украине. Причины трагедии расследуются.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября 2024 года, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, причины падения украинского истребителя F-16 неизвестны. Специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы.

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