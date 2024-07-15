Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно семи воинам: перечень

В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" семи воинам. К сожалению, они были награждены посмертно.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" ЛИ Сергею Георгиевичу – полковнику (посмертно)", – говорится в указе №463/2024.

Кроме того:

Указом №458/2024 глава государства удостоил звания Герой Украины с удостоением ордена Золотая звезда" Долматова Илью Александровича.

Указом №459/2024 – Ангела Леонида Михайловича – сержанта (посмертно).

Указом №460/2024 – Циханюка Алексея Руслановича – солдата (посмертно).

Указом №461/2024 – Собченко Артема Юрьевича – младшего сержанта (посмертно).

Указом №462/2024 – Рубана Олега Алексеевича – младшего сержанта (посмертно).

Указом №464/2024 – Костюченко Сергея Петровича – старшего сержанта (посмертно).

Напомним, на Роботинском направлении фронта в Запорожской области погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины, был гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения. Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июля Лохвицкая община Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

– Также под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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