Зеленский провел заседание Ставки о состоянии энергетики: приняли важные решения

В пятницу, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На ней говорили о последствиях массированных вражеских ударов по нашей стране.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале. Он отметил, что было принято несколько закрытых решений.

Президент созвал важное заседание, чтобы обсудить состояние украинской энергетики после двух дней мощных воздушных атак со стороны России.

"Все доклады посвящены ликвидации последствий российского преступного обстрела. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Винницкая, Франковщина и все пострадавшие города и общины. Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью. Председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите", – сообщил Зеленский.

Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук доложили о работе ПВО во время последних массированных атак врага.

Зеленский указал на потребность в западной помощи. Только достаточное количество современных систем ПВО сможет оградить Украину от таких массированных атак, отметил глава государства.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 марта армия России устроила вторую за двое суток массированную атаку против Украины. Ночью враг запустил "Шахеды", а утром – крылатые ракеты Х-101/555/55. Под удар попали Запорожская, Хмельницкая, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области, погибшие и пострадавшие.

Атака РФ по объектам энергетики 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны – удары совершены по около 20 подстанциям и электростанциям, включая ДнепроГЭС. Чтобы вернуть электроснабжение всем потребителям, нужны сутки, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Накануне, 21 марта, оккупанты также устроили массированную ракетную атаку на Украину. Враг поднял в небо всего 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски 31 ракеты из российских городов Волгодонск и Энгельс. Основным направлением удара была именно Киевщина. Защитники неба сбили все ракеты : две баллистические/аэробалистические "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых Х-101/Х-555.

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