Зеленский: российские террористы ударили по волонтерам, война в Украине близка для всех в мире!

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел российскими оккупантами автомобиля волонтеров вблизи города Часов Яр Донецкой области, который произошел 10 сентября. Он подчеркнул, что это российское преступление еще раз подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире.

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Ведь в машине находились граждане иностранных государств. Об этом президент говорил в традиционном обращении к украинцам вечером 10 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня недалеко от города Часов Яр на Донетчине российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание с ПТРК. По состоянию на данный момент точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным…" отметил глава государства.

Также, по его словам, еще два волонтера, гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, доставлены в больницы Днепра.

"Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло", – подчеркнул глава государства.

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