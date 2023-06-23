Зеленский собрал Ставку: с генералами обсудили оборонительно-наступательные операции, поставки и производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались оборонно-наступательные операции, поставки оружия, контракты с партнерами, а также темпы роста производства в украинском оборонно-промышленном комплексе.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, на заседании Ставки были заслушаны доклады всех командующих.

В частности, докладывали:

– главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный,

– командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский,

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуард Москалев,

– командующий ВМС Алексей Неижпапа,

– руководитель СБУ Василий Малюк,

– министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

– министр обороны Алексей Резников,

– министр стратегпрома Александр Камышин.

"Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", – сообщил глава государства.

Зеленский также рассказал, что дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов под руководством заместителя министра обороны Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и НАПК, "чтобы они не позорили государство и память героев, которые погибают на фронте".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Предыдущее заседание Ставки президент провел 19 июня. На нем обсуждались две темы: ситуация на фронте и бригады наступления.

– По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины имеют успех на двух направлениях на юге и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время наши воины продолжают сдерживать наступление противника на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.