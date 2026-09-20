Зеленский заявил о применении Pelican в отношении РФ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 20 сентября по объектам в Московском регионе РФ были применены украинские дальнобойные средства поражения, среди которых он назвал "Pelican". По его словам, в результате удара было поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объект логистики агрессора.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил глава государства. Помимо "Pelican", в комбинированном ударе использовались "FP-1", "RZ-100", "MICH-2000", "Паляницу", "Vendetta", "Лютый", "Барс", "Фламинго" и "Сичень".

Что известно о "Pelican" и какие сомнения возникли в сети

Упоминание о разработке под названием "Pelican" привлекло особое внимание СМИ, которые сразу связали её с украинской баллистической ракетой FP-7. Впрочем, в заявлении Зеленского не уточнялось, какой именно из перечисленных беспилотников и ракет поразил нефтеперерабатывающий завод и логистический узел в Подмосковье.

В то же время в сети высказали сомнения относительно возможного использования именно ракеты FP-7 для этой атаки. Главным аргументом является расстояние: официально заявленная дальность FP-7 составляет до 300 км, тогда как объекты в Московском регионе расположены значительно дальше.

Главные истории дня

Поэтому пока преждевременно утверждать, что для удара по Московской области была использована именно новая баллистическая ракета. На данный момент известно лишь, что "Pelican" вошёл в перечень средств, которые украинские силы задействовали в ходе этой масштабной дальнобойной операции.

Что известно о FP-7

FP-7 — украинская тактическая баллистическая ракета малой дальности, разрабатываемая компанией Fire Point. Работа над ней началась в 2025 году, а первые испытания состоялись 27 февраля 2026 года. Разработчики позиционируют FP-7 как высокоскоростное, относительно недорогое и технологически простое средство поражения.

Согласно приведённым ориентировочным характеристикам, ракета имеет дальность 200 км, а по отдельным данным — до 300 км. Её максимальная скорость составляет до 1500 м/с (около 5400 км/ч), масса боевой части — до 150 кг, а высота апогея — до 65 км. Точность ракеты оценивается в 14 метров.

FP-7 оснащена инерционной системой наведения с использованием GPS/GNSS. Запуск осуществляется с мобильной наземной платформы, а продолжительность полёта может составлять до 250 секунд.

В июне 2026 года также состоялись первые испытания модификации FP-7.x — ракеты-перехватчика, разрабатываемой уже для задач противовоздушной и противоракетной обороны. В ходе испытания был осуществлен полностью управляемый маневренный полет.

Напомним, украинская компания Fire Point перевела баллистическую ракету FP-7 на этап военных испытаний. До этого она успешно прошла наземные и лабораторные испытания.

Как писал OBOZ.UA, FP-7 разрабатывают как баллистическую ракету для поражения наземных целей. На её основе также создают перехватчик FP-7.X в рамках программы FREYJA, которая предусматривает разработку антибаллистической системы для защиты Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!