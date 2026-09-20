Зеленский заявил о применении Pelican в отношении РФ: что известно
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 20 сентября по объектам в Московском регионе РФ были применены украинские дальнобойные средства поражения, среди которых он назвал "Pelican". По его словам, в результате удара было поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объект логистики агрессора.
Об этом в Telegram сообщил глава государства. Помимо "Pelican", в комбинированном ударе использовались "FP-1", "RZ-100", "MICH-2000", "Паляницу", "Vendetta", "Лютый", "Барс", "Фламинго" и "Сичень".
Что известно о "Pelican" и какие сомнения возникли в сети
Упоминание о разработке под названием "Pelican" привлекло особое внимание СМИ, которые сразу связали её с украинской баллистической ракетой FP-7. Впрочем, в заявлении Зеленского не уточнялось, какой именно из перечисленных беспилотников и ракет поразил нефтеперерабатывающий завод и логистический узел в Подмосковье.
В то же время в сети высказали сомнения относительно возможного использования именно ракеты FP-7 для этой атаки. Главным аргументом является расстояние: официально заявленная дальность FP-7 составляет до 300 км, тогда как объекты в Московском регионе расположены значительно дальше.
Поэтому пока преждевременно утверждать, что для удара по Московской области была использована именно новая баллистическая ракета. На данный момент известно лишь, что "Pelican" вошёл в перечень средств, которые украинские силы задействовали в ходе этой масштабной дальнобойной операции.
Что известно о FP-7
FP-7 — украинская тактическая баллистическая ракета малой дальности, разрабатываемая компанией Fire Point. Работа над ней началась в 2025 году, а первые испытания состоялись 27 февраля 2026 года. Разработчики позиционируют FP-7 как высокоскоростное, относительно недорогое и технологически простое средство поражения.
Согласно приведённым ориентировочным характеристикам, ракета имеет дальность 200 км, а по отдельным данным — до 300 км. Её максимальная скорость составляет до 1500 м/с (около 5400 км/ч), масса боевой части — до 150 кг, а высота апогея — до 65 км. Точность ракеты оценивается в 14 метров.
FP-7 оснащена инерционной системой наведения с использованием GPS/GNSS. Запуск осуществляется с мобильной наземной платформы, а продолжительность полёта может составлять до 250 секунд.
В июне 2026 года также состоялись первые испытания модификации FP-7.x — ракеты-перехватчика, разрабатываемой уже для задач противовоздушной и противоракетной обороны. В ходе испытания был осуществлен полностью управляемый маневренный полет.
Напомним, украинская компания Fire Point перевела баллистическую ракету FP-7 на этап военных испытаний. До этого она успешно прошла наземные и лабораторные испытания.
Как писал OBOZ.UA, FP-7 разрабатывают как баллистическую ракету для поражения наземных целей. На её основе также создают перехватчик FP-7.X в рамках программы FREYJA, которая предусматривает разработку антибаллистической системы для защиты Украины.
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