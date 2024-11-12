Женщина погибла на глазах детей: появились данные о жертвах российского обстрела Никополя. Фото

В понедельник, 11 ноября, российские войска совершили артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине. В результате атаки погибли два человека — местный культурный деятель Людмила Демченко и врач Александр Баранов.

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Женщина погибла на глазах у детей, праздновавших день рождения в кафе недалеко от места обстрела. Об этом сообщают местные СМИ.

Людмила Демченко была известной личностью в культурной жизни Никополя. Она долгое время работала в культурно-спортивном комплексе "Никопольского завода ферросплавов", часто выступала на сцене во время городских праздников и других культурных мероприятий. В последнее время она пела в хоре при храме святого Петра Калнышевского. Ее хорошо знали, уважали и любили в городе.

"Город живет и работает только благодаря этим людям, которые не уехали. В городе осталось много пенсионеров. Но есть и дети. Вчера детки праздновали день рождения в кафе. На их глазах: страшный взрыв, мертвый мужчина, пятеро раненых, истекают кровью люди…" У детей была истерика. Варвары, орки, подлецы бьют по мирным пенсионерам и детях", – рассказала очевидца обстрела и знакомая погибшей Наталья Белякина.

В тот же день в Никополе погиб 30-летний врач Александр Баранов. Вражеский удар пришелся прямо по амбулатории, где он работал. Коллеги и пациенты помнят его искреннего и доброжелательного человека. Его отец тоже работает врачом, и теперь ему придется прощаться с сыном.

Ранее сообщалось, что утром 11 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Под завалами многоэтажного дома оказались молодая женщина и трое ее детей, которые, к сожалению, погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге горожане несут цветы и игрушки к разрушенной российским ударом 11 ноября многоэтажке. Жители города в скорби за убитыми Россией мамой и тремя детьми.