Жители Севастополя жалуются на отравление газом из-за распыления аэрозоля для дымовой завесы. Документ

Россияне распыляют аэрозоль в бухтах для дымовой завесы. От этого местные жители получают массовые отравление газом.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер". Уже известно о нескольких подтвержденных случаях.

"Симптомы схожи: в день, когда человек надышался этим дымом и на следующий день сильно болит голова, таблетки не помогают. Наблюдается тошнота, иногда даже рвота", – говорится в сообщении.

Кроме того, источники канала в медицинских кругах Севастополя сообщают, что врачи в последнее время стали часто с этим сталкиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 22 сентября в Севастополе и Феодосии уже звучали взрывы, тогда оккупанты применили дымовую завесу над Севастопольской бухтой и перекрывали Крымский мост. В минобороны страны-агрессора заявили, что ПВО якобы уничтожила "украинскую ракету" и два БПЛА.

Видео дня

– Еще раньше утром пятницы в минобороны РФ пожаловались на "попытку атаки БПЛА" вблизи Крыма и Туапсе Краснодарского края. ПВО якобы сбила тогда два дрона.

– Предыдущей ночью в России заявили о массированной атаке дронов на Крым. Взрывы слышали в Севастополе, Евпатории и Новофедоровке.

– Позже в СБУ сообщили, что совместно с ВМС нанесли масштабный удар по аэродрому "Саки", где базировались минимум 12 боевых российских самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!