Значительная эскалация с непредсказуемыми последствиями: Оттава и Сеул 'решительно осудили' углубление военного сотрудничества КНДР с Россией

Канада и Южная Корея осудили военное сотрудничество между КНДР и Россией, призвав Москву срочно вывести свои войска из Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и обороны обеих стран, принятом на их встрече в формате "два плюс два" в Оттаве. Министры подчеркнули, что последствия эскалации могут иметь непредсказуемые последствия для безопасности и стабильности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы решительнее всего осуждаем углубление военного сотрудничества Северной Кореи с Россией и нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая предоставление миллионов боеприпасов и баллистических ракет для поддержки жестокой и неоправданной агрессивной войны РФ в Украине", – говорится в заявлении.

Оттава и Сеул выразили обеспокоенность по поводу отправки значительного количества северокорейских солдат в РФ. Министры призвали Северную Корею и Россию срочно прекратить незаконную и дестабилизирующую деятельность и вывести войска из РФ. Они также отметили, что внимательно наблюдают за оказанием Москвой помощи Пхеньяну в обмен на оружие и военных, что может включать в себя передачу чувствительных технологий для развития северокорейских программ производства оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Канады и Южной Кореи осудили любую поддержку другими странами военной экономики России из-за передачи материалов двойного назначения или компонентов, что позволяет агрессору продолжать свою незаконную войну в Украине.

"Мы призываем Россию немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей территории Украины к ее международно признанным границам; мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины и украинского народа и мы остаемся непоколебимыми в своем обязательстве поддерживать и защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, США обратились в Китай с просьбой не допустить участия северокорейских солдат в войне в Украине. Соединенные Штаты хотят воспользоваться влиянием Поднебесной на Северную Корею, чтобы надавить Пхеньян и заставить вернуть своих военных из РФ.

Напомним, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

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